Politika

Ukrayna’nın Odesa kentine roketli saldırı: 5 ölü, 18 yaralı

Ukrayna'nın güneyindeki Karadeniz'in liman şehirlerinden Odesa'ya düzenlenen roketli saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 18 kişinin yaralandığı duyuruldu.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yermak, "İşgalcilerin Odesa'ya düzenlediği roket saldırısı sonucunda biri üç aylık bebek olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

Can kayıplarının yanı sıra 18 kişinin de yaralandığını belirten Yermak, "Bunlar şimdilik bulunanlar ve büyük ihtimalle daha fazla olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yermak, kötülüğün mutlaka cezalandırılacağını vurguladı.

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