Çavuşoğlu: Suriye'ye asker taşıyan Rus uçaklarına hava sahasını kapattık

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay ziyareti öncesi uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Ankara'nın Moskova ile diyalog mekanizması içerisinde hareket etmeye önem verdiğini söyledi.

Suriye'ye asker taşıyan tüm Rus uçaklarına Türk hava sahasının kapatıldığı ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta Suriye'ye giden ve asker taşıyan sivil uçaklarına hava sahasını kapattık. Üçer aylık izinler veriyorduk. Nisana kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin'e söyledi. Daha sonra uçuşlar durdu. Biz hem Montrö hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz."

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Çavuşoğlu, "Geldiğimiz noktada ortada müzakere ettikleri kapsamlı bir metin var. Onun dışında yine liderler arasında bir arka kapı diplomasisi işliyor. O süreçte de bir ortak deklarasyon taslağı olduğunu görüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Türkiye'de bir araya gelme konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısının 90 bini geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, 'Bu savaşın en büyük bedelini Ukrayna halkı ödüyor' dedi.

ABD İLE F-16 SORUNU

Türkiye ve ABD ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "F-16'lar konusunda yönetimde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Bu işi çözmek istiyorlar. Bu modernizasyon kitleri ve yeni F-16'ların satılması konusunda görüşmeler de gayet iyi geçiyor. ABD yönetimi, Kongre'ye konunun Türkiye için değil, ABD ve NATO için önemli olduğunu vurgulayan görüş bildirdi" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin patriot önerisine de değinen Çavuşoğlu, yeni teklifin beklendiğini belirterek, "S-400 konusunda da bir çözüm bulma arzusundalar. Biz de zaten bulalım diyoruz. Bu alınmış bir ürün sonuçta bundan sonra ne yapabileceğimizi görelim. Bizi tatmin eden teklif gelirse ve garantiler gelirse patriot alabileceğimizi de söyledik. ABD'nin yeni tekliflerle gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.