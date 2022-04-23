Politika

Zelenskiy'den Putin'e toplantı çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirmek için toplantı çağrısında bulundu.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Putin Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu.

Zelenskiy Putin'e çağrısında savaşı bitirmek için toplantı yapmayı teklif etti.

Ayrıca Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın Kiev'e gideceğini açıkladı.

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