Politika

DAİŞ tarafından kaçırılan çoban, para karşılığında serbest bırakıldı

Germiyan’da terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan çoban fidye karşılığında serbest bırakıldı.
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kürdistan Germiyan DAİŞ çoban

GERMİYAN (K24)

Germiyan’da terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan çoban fidye karşılığında serbest bırakıldı.

K24 Germiyan muhabiri, Germiyan’ın Sinane nahiyesinde DAİŞ tarafından kaçırılan çobanın 25 bin dolar karşılığında serbest bırakıldığını bildirdi.

20 gün önce DAİŞ tarafından Dawde bölgesinde kaçırılan Ferhan Yasin isimli çobanın serbest bırakılması için, ailesi devre girdi.

Yapılan pazarlıkların ardından Yasin, 25 bin dolar karşılığında serbest bırakıldı.

 

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