Dizeyi: Kürtler dünya enerji haritasının parçası olmak için çabalıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürtlerin dünya enerji haritasının parçası olmak için çaba gösterdiğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere ziyaretinin Kürtler için bir kazanım olduğunu belirtti.

1980’li yıllarda Kürt bir yetkilinin sadece siyasi kişilerle görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Dizeyi, Irak Anayasası’na göre Kürdistan Bölgesi’nin uluslararası ilişkilerini geliştirmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz süreçte cumhurbaşkanları, başbakanlar ve dışişleri bakanlarının Kürdistan Bölgesi’ni nasıl ziyaret ettiğinin görüldüğünü vurgulayarak, aynı şekilde Kürdistan Bölgesi Başkanı, Başbakan ve bakanların zirvelere davet edildiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Başbakan Mesrur Barzani’nin görüşmesinin Kürdistan halkı için mutluluk nedeni olması gerektiğini kaydeden Dizeyi, İngiltere’nin Irak’ta her zaman güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan 5 ülkenin konsolosluğunun Erbil2de bulunduğunu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile doğrudan çalıştıklarını söyleyen Dizeyi, İngiltere2nin her zaman Kürdistan Bölgesi’nde güçlü hükümeti desteklediğini dile getirdi.

Dünya’da enerji krizinin yaşanmasının ardından Kürdistan Bölgesi’nin dünya enerji haritasının bir parçası olmak için çabaladığını vurgulayan Dizeyi, İngiltere’nin geçmişte enerji şirketlerini Kürdistan Bölgesi’nde aktif hale getirdiğini ve bunun Kürdistan Bölgesi’nin yararına olduğunu belirtti.

Irak Anayasası’ndaki bir çok maddenin çiğnendiğini bildiren Dizeyi, Başbakan’ın Chatham House’daki konuşmasının önemli olduğunun altını çizdi.