Son durum: Rusya operasyonun hızını artırmaya çalışıyor
HABER MERKEZİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile halkının Rus askeri işgaline karşı kahramanca direnişini sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığı bilgisi verildi.
Çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk ve Kherson bölgesinde Rus ordusunun Popasna ve Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, Rusların, Severodonetsk şehrine saldırıya hazırlanmaya odaklandığı ifade edildi.
Açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv şehrinin kısmi abluka altında olduğu kaydedildi.