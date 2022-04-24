KCK operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

HABER MERKEZİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 48 KİŞİ, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren kişiler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Gözaltına alınanlardan 18'i hakimlik sorgusunun ardından tutuklanırken, diğerleri kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

91 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KCK'nin ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı vermiş, 48 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 240 bin dolar, 2 bin 800 euro, 25 bin lira, 1 Kaleşnikof, 3 Kaleşnikof şarjörü, 3 tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda mermi, fişek, uyuşturucu madde, çek, senet, para toplanması ve dağıtımına ait listeler ile örgütsel materyal ele geçirildiği açıklanmıştı. (Kaynak: AA)