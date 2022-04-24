Politika

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi: Macron ve Le Pen yarışıyor

Fransa'da halk cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'la, aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasında tercihini yapacak.
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HABER MERKEZİ

Fransa'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk turda oyların yüzde 27.6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüzde 23.4’ünü alan aşırı sağcı aday Marine Le Pen yarışıyor.

Oy kullanma işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

Seçmen sayısının 48.7 milyon olduğu ülkede seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.

Araştırma şirketleri ve ajanslar, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

Seçimi kazanan aday, 13 Mayıs tarihine kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

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