Başbakan Mesrur Barzani: Qeladize şehitlerini saygıyla anıyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 24 Nisan 1974’te Baas rejimi tarafından gerçekleştirilen Qeladize saldırısının 48’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan, "Qeladize kentinin bombalanması felaketi ile Baas rejimi tarafından sivil bir gösteriye yönelik yapılan silahlı saldırı sonucunda şehit olanları saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani mesajını devamında, Irak merkezi hükümetine, eski rejimin saldırılarının mağdurlarına tazminat ödemesi taleplerini yinelediklerini belirtti.

24 Nisan 1974’te, Irak ordusuna ait 4 savaş uçağı, saat 09.45’te Qeladize üzerine 16 bomba bıraktı. Bombardımanda 163 kişi şehit oldu, 300 kişi de yaralandı.

İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine yapılan bombardımanlardan sonra ilk kez Qeladize’de kitle imha silahları kullanıldı. Söz konusu bombaların kullanımı ise yasaktı.

Şehit ve yaralıların büyük çoğunluğunu üniversite hocaları ve öğrencilerden oluşuyordu.