Rusya: 12 hedefe saldırdık / Ukrayna: 3 çocuk öldü

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar sivillerin canını almaya devam ediyor.

Donetsk Bölgesi Valisi Pavlo Kirilenko, Rusya’nın düzenlediği saldırıda 5 ve 14 yaşlarında iki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklama, Kirilenko’nun Telegram hesabından yapıldı.

Kirilenko, çocukların Oçeretinsk’te düzenlenen saldırıda hayatını kaydettiğini belirtti, sivillere de savaş bölgesini terk edip, mümkün olduğunca güvenli bölgelere gitmeleri çağrısını yineledi. Üç aylık bir bebeğin de Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda öldüğü haber verildi.

RUSYA: 12 HEDEFE SALDIRI DÜZENLEDİK

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna’daki 12 hedefe saldırılar düzenlendiği duyuruldu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dnipropetvosk bölgesinde bulunan ve Ukrayna güçlerine mermi üretilen bir tesisin vurulduğunu söyledi.

Kharkiv’de dört askeri depo ve birliklerin toplanma yerinin yok edildiğini söyleyen sözcü, saldırılarda 150 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü de ileri sürdü. Sözcü, Paskalya Yortusu'nda 423 saldırı düzenlendiğini de kaydetti.