Sağlık

Araştırma: Covid-19’u ağır geçirenlerin yüzde 29’u bir yıl içinde tam iyileşiyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, hastaneye kaldırılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalarının sadece yüzde 29’unun bir yıl içinde tam olarak iyileştiğini ortaya koydu.
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HABER MERKEZİ

Yaklaşık 2 bin 300 hastanede tedavi görmüş Covid-19 hastası arasında yapılan araştırma, kadınların tamamen iyileşme olasılığının erkeklere göre yüzde 33 daha az olduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre, aşırı kilolu hastaların sadece yaklaşık yarısı tam olarak iyileşirken, “entübe” edilen yani solunumu mekanik ventilatör adı verilen solunumu cihazla sağlanan hastaların tam oyarak iyileşme şansı ise yüzde 58 daha az.

Araştırma, 2020 yılı Mart ayı ile 2021 yılı Nisan ayları arasında Covid-19 tedavisi veren İngiltere’deki 39 hastanede yapıldı.

Araştırmaya göre, hastanede tedavi gören hastaların ilk beş ay içinde yüzde 26’sı, bir yıl içindeyse yüzde 29’u tam olarak iyileşti.

Leicester Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, tıbbi solunum araştırmalarına yer veren, “Lancet Respiratory Medicine journal” tıp dergisinde yayımlandı.

Bu arada hastanede tedavi altına alınan Covid-19 hastalarının en fazla şikayet ettiği konuların başında yorgunluk, kas ve adale ağrısı, uykusuzluk, fiziksel hareketlerde yavaşlık ve nefes alıp vermede sıkıntıların geldiği aktarıldı.

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