Spor

Amedspor’dan play-off yolunda önemli galibiyet

Amedspor evinde Isparta32spor’u 1-0 mağlup ederek play-off yolunda önemli galibiyet aldı.
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Amedspor
Amedspor
kürdistan Amedspor Isparta32spor TFF 2 lig Beyaz Grup

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. lig Beyaz Grup’ta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri, ligin 36. haftasında Isparta32spor’u ağırladı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Amedspor, Muhlis İstemi'nin 68. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Amedspor 3 puanın sahibi oldu.

Play-off yolunda 33 bin seyircisinin önünde kazanan Amedspor, puanını 53’e çıkartarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Amedspor, 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda saat: 15:00’da Akhisarspor ile oynayacak.

 

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