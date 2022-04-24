Politika

Irak: İran Erbil’e füze saldırısını haklı gösterecek kanıt sunamadı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran’ın, Erbil'e yönelik füze saldırısını haklı gösterecek herhangi bir kanıt sunamadığını söyledi.
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kürdistan Irak Fuad Hüseyin İran Erbil füze saldırısı

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi El-Hadath televizyonuna verdiği demeçte, "İran, Erbil'e yönelik füze saldırısıyla ilgili suçlamalarına bir heyet gönderme ve kanıt sunma niyetindeydi ancak bir delegasyon göndermedi veya herhangi bir kanıt sunamadı" dedi.

İran'ın Erbil'de hedeflediği binanın sadece bir sivil konut olduğunu vurgulayan Fuad Hüseyin, "Tahran, suçlamalarını kanıtlayacak herhangi bir kanıt sunamadı" ifadelerini kullandı.

Bu saldırının ardından Kürdistan Bölgesi yetkilileri, Iraklı mevkidaşlarından ve uluslararası ortaklarından Tahran'ın "temelsiz" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmalarını istemişti.

Aralarında Başbakan Mustafa Kazimi’nin de bulunduğu üst düzey Iraklı yetkililer ve Irak Parlamentosundan bir heyet, hasarı araştırmak için saldırı alanını ziyaret etmişti.

İki Iraklı yetkili, Şarku'l Avsat'a verdiği demeçte, soruşturmada Tahran'ın iddialarını destekleyen "tek bir delil" bulamadığını belirtmişti.

Kürdistan Bölgesi yetkilileri, saldırının Irak'ın yeni bir hükümet kurma girişimlerinin ortasında İran'ın "baskı" kampanyasının bir parçası olduğunu vurgulamıştı.

13 Mart’ta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresindeki yerleşim yerlerine yönelik çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirilmişti.  

12 füzenin ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun çevresi ile Mele Omer Köyü çevresine isabet ettiği açıklanmıştı.

Saat 01.00'da gerçekleşen saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtilmişti.

Ayrıca füzelerin Kurdistan24 merkez binasına yakın düşmesi sonucu televizyonda büyük hasar medyana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar olmuştu.

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