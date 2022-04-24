Politika

Başika’da Türk üssüne roketli saldırı

Musul yakınlarındaki Başika bölgesinde bulunan Türk üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi
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kürdistan Musul Başika Zelkan Üssü roket saldırısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör, Musul yakınlarındaki Başika bölgesinde bulunan Türk üssüne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre 6 roket atılırken, üssün yakınlarına 3 roket düştü.

Roketlerin Drawiş köyü çevresinden atıldığı belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Zelkan Üssü’ne bu ayın başlarında bir haftada iki kez roket saldırısı düzenlenmişti.

Zelkan Üssü’ne 29 Mart ve 4 Nisan’da düzenlenen saldırılarda can kaybının bildirilmediği açıklanmıştı.

 

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