Başika’da Türk üssüne roketli saldırı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör, Musul yakınlarındaki Başika bölgesinde bulunan Türk üssüne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre 6 roket atılırken, üssün yakınlarına 3 roket düştü.

Roketlerin Drawiş köyü çevresinden atıldığı belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Zelkan Üssü’ne bu ayın başlarında bir haftada iki kez roket saldırısı düzenlenmişti.

Zelkan Üssü’ne 29 Mart ve 4 Nisan’da düzenlenen saldırılarda can kaybının bildirilmediği açıklanmıştı.