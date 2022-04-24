Başbakan’dan Macron’a kutlama

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Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u kutladı.

“Yeniden seçilmenizden dolayı içten tebriklerimi sunuyorum” diyen Başbakan, şunları kaydetti:

“Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki dostluğu güçlendirmeye devam etmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık yüzde 58'ini alan Emmanuel Macron kazandı.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.