Politika

Neçirvan Barzani’den Macron’a kutlama mesajı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u kutladı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Emmanuel Macron kutlama

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u tebrik etti.

“Yeniden seçilmesinden dolayı yol arkadaşım Emmanuel Macron’u kutluyorum” diyen Neçirvan Barzani, şunları kaydetti:

“İkili ilişkileri daha da geliştirmek, barış ve istikrarı sağlamak için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık yüzde 58'ini alan Emmanuel Macron kazandı.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

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