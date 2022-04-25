İsrail: Ülkemize bir roket atıldı, Lübnan’da bazı hedefleri vurduk

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Ordudan Yapılan açıklamada, "Az önce, Lübnan topraklarından ülkemizin kuzeyine bir roket atıldığı gözlenmiştir. Roket, açık bir alana düşmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, atılan roket nedeniyle bölgedeki uyarı sistemlerinin aktifleştirilmediği kaydedildi.

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, roketin Sur kentinin güneyinden ateşlendiğini yazdı.

Yaklaşık 2 yıldır Lübnan-İsrail sınırı kısmi bir sükunet yaşıyor.

TOPÇU BİRLİKLERİ LÜBNAN'DA BAZI HEDEFLERİ VURDU

İsrail ordusundan yapılan ikinci açıklamada, "Topçu birlikleri, şu anda, Lübnan'daki hedefleri bombalıyor. İsrail topraklarına yönelik ateşlenen roketin atılmasına karşılık olarak o bölgeye ateş açılıyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada topçu birliklerinin nereyi vurduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Lübnan ordusundan da söz konusu açıklamaya dair henüz yorum gelmedi.