Barcelona’dan tarihi yenilgi

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Camp Nou'daki maçta Rayo Vallecano, Barcelona'yı 7. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle 1-0 yendi.

Eintracht Frankfurt ve Cadiz'in ardından Vallaceona karşısında da puansız ayrılan Bordo Mavililer, tarihinde ilk kez sahasında üst üste üç maç kaybetti. Barcelona daha önce iki sezonda, 97-98 sezonunun son iki ve 98-99 sezonunun ilk maçını kaybetmişti.

Bu sonuçla Barcelona 63 puanla 2. sırada kaldı.

La Liga'da 78 puanla lider olan Real Madrid, ligin 34. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmada Espanyol'dan 1 puan alması halinde 35. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde kalma mücadelesi veren Rayo Vallecano ise 40 puanla 11. sıraya yükseldi