Başkan Barzani Macron’u tebrik etti
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u kutladı.
Fransa halkına en iyi dileklerini sunduğunu belirten Başkan Barzani, Kürdistan ile Fransa halkları arasındaki sadık dostluğun güçlü kalması temennisinde bulundu.
Congratulations to @EmmanuelMacron for getting re-elected as the President of France. I wish the people of France all the best. My sincere hope is that the staunch friendship between the peoples of Kurdistan and France will remain strong.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 24, 2022
Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.
44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.