Politika

Başkan Barzani Macron’u tebrik etti

Başkan Barzani, ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Macron’u tebrik etti.
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Macron'un Erbil ziyaretinden bir kare
Macron'un Erbil ziyaretinden bir kare
kürdistan Mesud Barzani Emmanuel Macron Fransa

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u kutladı.

Fransa halkına en iyi dileklerini sunduğunu belirten Başkan Barzani, Kürdistan ile Fransa halkları arasındaki sadık dostluğun güçlü kalması temennisinde bulundu.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.

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