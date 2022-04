Başkan Barzani Macron’u tebrik etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u kutladı.

Fransa halkına en iyi dileklerini sunduğunu belirten Başkan Barzani, Kürdistan ile Fransa halkları arasındaki sadık dostluğun güçlü kalması temennisinde bulundu.

Congratulations to @EmmanuelMacron for getting re-elected as the President of France. I wish the people of France all the best. My sincere hope is that the staunch friendship between the peoples of Kurdistan and France will remain strong.