Politika

Ayhan Bilgen, SES Partisi'nin yeni logosunu tanıttı

Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SES) yeni logosu belli oldu.
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Ayhan Bilgen
Ayhan Bilgen
türkiye Ayhan Bilgen Türkiye’nin Sesi Partisi SES Partisi

HABER MERKEZİ

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi ile Demokratik Sol Parti'yi karşı karşıya getiren “ak güvercinli” logo yerine, bundan sonra Türkiye Altınçağ Partisi’nin logosunu kullanacağı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) DSP’nin itirazını oy çokluğu ile kabul etmesi sonrası parti logosunu değiştireceklerini açıklayan Ayhan Bilgen, hafta sonu yapılan toplantıda karar verilen yeni logoyu kamuoyuna duyurdu.

Bilgen, yeni parti logosunu sosyal medya hesabından “Her dem yeniden doğarız” ifadeleriyle paylaştı.

Bilgen ayrıca, Türkiye Altınçağ Partisi’nin SES Partisi’ne katılma kararı aldığını da belirtti.

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