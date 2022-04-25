Yaşam

Kürt kentlerinde toz taşınımı uyarısı

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Diyarbakır, Mardin, Van, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın bazı bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
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kürdistan taz taşınımı Diyarbakır Mardin Van

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Mardin’de de toz taşınımı hakim.

Ayrıca Kürt kentlerine yakın Türkiye’nin Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de yer yer toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. (Kaynak: Ajanslar)

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