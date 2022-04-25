Kürt kentlerinde toz taşınımı uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Mardin’de de toz taşınımı hakim.

Ayrıca Kürt kentlerine yakın Türkiye’nin Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de yer yer toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. (Kaynak: Ajanslar)