GGC’den K24’e iki ödül
DİYARBAKIR (K24)
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC) bu yıl 36’ncısını düzenlediği ‘Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.
"Kürtçe Haber Dalı"nda K24 Diyarbakır muhabiri Hasan Kösen ile kameraman Enes Özgültekin’in “Gola Bendava Tirspî ya Diyarbekirê Ziwa Dibe” (Devegeçidi Baraj Gölü Kuruyor) haberi birincilik ödülüne layık görüldü.
K24 Türkçe bölümünden Hozan Adar’ın “Mardin’de üzüm hasadı” drone çalışmasına ise mansiyon ödülü verildi.
“GGC Basın Özgürlüğü Ödülü” Türkiye’de basın özgürlüğünün korunmasına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Basın Konseyi’ne verildi.
“Jüri Özel Ödülü” Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi’nde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarttığı Mithras Tapınağı’yla büyük başarı elde ederek Diyarbakır’ı dünya gündemine taşıyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’a verildi.
GGC ayrıca, pandemi döneminde coronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden basın çalışanı Yılmaz Tarancı’ya "Vefa Ödülü" verilmesini kararlaştırdı. Ödül, Yılmaz Tarancı’nın anısını yaşatmak amacıyla Tarancı ailesine takdim edilecek.