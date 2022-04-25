İki Haşdi Şabi komutanı öldürüldü

HABER MERKEZİ

AA’ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Irak ordusundan bir yarbay, Anbar’ın çöl bölgesinde Haşdi Şabi 19. Tugay Komutanı Ahmed Halid’in aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamada Ahmed Halid ölürken, 3 Haşdi Şabi unsuru da yaralandı.

Öte yandan Haşdi Şabi’den yapıla açıklamaya göre yine Anbar’ın çöl bölgesinde meydana gelen patlamada Haşdi Şabi 14. Tugay Komutanı Ebu Hasan Cabir hayatını kaybetti.

Cumartesi günü Irak güvenlik güçleri ile Haşdi Şabi; Ninova, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinde DAİŞ’e karşı “Çelik İrade Operasyonu”nun ikinci safhasını başlatmıştı.

Irak yönetimi 2017 yılında DAİŞ’e karşı “zafer” ilan etse de örgütün saldırıları bu süre zarfında aralıksız devam etti. Örgüt özellikle Ninova, Kerkük, Selahaddin, Diyala ve Anbar’da uyuyan hücreler vasıtasıyla saldırılar düzenliyor.