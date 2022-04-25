Rusya: Ukrayna’ya ait Toçka-U füzesini vurduk

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli silah kullanmaya devam ettiklerini belirten Konaşenkov, “Kremençuk şehrinin kuzey eteklerinde bulunan bir petrol rafinerisinin yakıt üretim tesislerini ve Ukrayna birliklerinin askeri teknik araçlarına akaryakıt sağlayan depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla vurduk” ifadesini kullandı.

Gece boyunca Kharkiv bölgesinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 6 Ukrayna askeri unsurunu imha ettiklerini aktaran Konaşenkov, Rus hava operasyonel taktik birliklerinin 56 askeri nesneyi yok ettiğini kaydetti.

Konaşenkov, füze birliklerinin gece boyunca Ukrayna’da 19, topçu birliklerinin de 967 askeri yeri ateş altına aldığı bilgisini paylaştı.

Rus hava savunma sisteminin Kharkiv ve Kherson bölgelerinde 13 Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu belirten Konaşenkov, Kherson bölgesinde Pantsir-S füze sistemi ile havada Ukrayna’ya ait Toçka-U taktik füzesi ve çok namlulu roketatardan fırlatılan 18 roketin vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter, 566 insansız hava aracı, 265 hava savunma füze sistemi, 2 bin 526 tank ve zırhlı araç, 283 çok namlulu roketatar, 1096 obüs ve hava topu, 2 bin 326 özel askeri araç imha edildi” açıklamasında bulundu.