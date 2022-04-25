Politika

Son bilanço: Rus ordusu ne kadar kayıp verdi?

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybettiği bildirildi.
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dünya Rus ordusu Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-25 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 181 uçak, 154 helikopter, 884 tank, 2 bin 258 zırhlı araç, 411 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1566 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 201 insansız hava aracını da kaybetti.

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