ABD’den Kobani açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

HABER MERKEZİ

ABD’nin Şam Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından, Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde Rojava’nın Kobani kentine yönelik SİHA’larla gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükelçilik, Kobani'ye yönelik bombardımanlardan derin denişe duyduklarını, can kayıplarına yol açan saldırıları kınadıklarını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, “ABD tüm tarafları gerilimi düşürmeye çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yakın medyada yer alan haberlere göre, Türkiye ve desteklediği silahlı gruplar, Rojava’nın Kobani ve Girê Spî kentleri çevresinde son dönemde saldırılar düzenleyerek can kaybı ve yaralanmalara yol açtı.