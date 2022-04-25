Yaşam

Bursa’da uçak evlerin arasına düştü

Bursa'da tek motorlu bir uçağın düştüğü belirtildi.
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türkiye bursa uçak kazası

HABER MERKEZİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi.

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