Irak Parlamentosu, Erbil saldırısı araştırmasını tamamladı: MOSSAD izine rastlanmadı

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Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Erbil’e yönelik füze saldırısını araştırmak üzere kurulan Irak Parlamentosu araştırma heyetinin çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Saldırının sivilleri hedef aldığını ve hedef alınan evin hiçbir kuruluş tarafından kullanılmadığını kaydeden Abdullah, Irak Parlamentosu Araştırma Komisyonunun saldırıyı kınadığını belirtti.

Saldırının, Irak’ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu bildiren Abdullah, İran’ın saldırı nedeniyle oluşan zararın tazminatını ödemesi gerektiğini ifade etti.

Abdullah, Komisyonun, benzer saldırıların tekrarlanmaması için Irak Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli tedbirleri almasını talep ettiğini söyledi.

Komisyon, İran'ın saldırıdan önce Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerini bilgilendirmediği ve MOSSAD'ın varlığına ilişkin herhangi bir iddiayı iletmediğini açıkladı.

MOSSAD İZİNE RASTLANMADI

İran tarafından 13 Mart'ta Erbil'e yapılan saldırıyı soruşturmak üzere Irak Parlamentosu’nda kurulan Gerçekleri Araştırma Komisyonunun raporunda, Erbil'de İsrail istihbaratına ait iz bulunmadığı belirtildi.

Raporda, "Gerçekleri Araştırma Komisyonu üyeleri tarafından Erbil'de evi saldırıya uğrayan kişiyle görüşüldü ve kendisine birkaç soru yöneltildi. Evinde şüpheye yol açacak (İsrail istihbaratı) hiçbir şeyin olmadığı ortaya çıktı ve kendisinin Kürdistan Bölgesi ve dışında hizmet ve inşaat alanında yatırımcı olduğu görüldü" ifadelerine yer verildi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı ve güvenlik yetkililerinin de bölge topraklarında hiçbir ülkeye ilişkin istihbarat çalışmasının bulunmadığını ifade ettiği kaydedilen raporda, Komisyon üyelerinin de bölgede casusluk faaliyetleri için kullanılan hiçbir kanıta rastlamadığı aktarıldı.

Komisyonun, Irak Dışişleri Bakan Vekili ve Ulusal İstihbarat Servisi Başkan Vekili'ni konuk ettiği ve onlara, İran'ın saldırı öncesi Erbil'de İsrail üssünün bulunduğu yönünde Irak tarafına bilgi verip vermediğinin sorulduğu kaydedildi.

Raporda, Iraklı iki yetkilinin de İran'ın bu yönde Irak'a yazılı hiçbir bildirimde bulunmadığını söylediği ifade edildi.

Raporda ayrıca, Irak'ın güvenliği ve egemenliğinin korunması için Bağdat merkezi hükümeti ile Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik alanında iş birliğini sürdürmesinin gerekliliği vurgulandı.