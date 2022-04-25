Irak Parlamentosu, Erbil saldırısına ilişkin araştırmasını tamamladı

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Erbil’e yönelik füze saldırısını araştırmak üzere kurulan Irak Parlamentosu araştırma heyetinin çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Saldırının sivilleri hedef aldığını ve hedef alınan evin hiçbir kuruluş tarafından kullanılmadığını kaydeden Abdullah, Irak Parlamentosu Araştırma Komisyonunun saldırıyı kınadığını belirtti.

Saldırının, Irak’ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu bildiren Abdullah, İran’ın saldırı nedeniyle oluşan zararın tazminatını ödemesi gerektiğini ifade etti.

Abdullah, Komisyonun, benzer saldırıların tekrarlanmaması için Irak Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli tedbirleri almasını talep ettiğini söyledi.

Komisyon, İran'ın saldırıdan önce Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerini bilgilendirmediği ve MOSSAD'ın varlığına ilişkin herhangi bir iddiayı iletmediğini açıkladı.