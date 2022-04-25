PKK, KYB’li yetkiliyi kaçırdı

SÜLEYMANİYE (K24)

PKK'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) bir yetkilisini 5 gün önce kaçırdığı ve halen serbest bırakmadığı bilgisine ulaşıldı.

KYB’ye bağlı istihbarat birimi Zanyari’nin eski yöneticilerinden olan KYB Raperin Şubesi Sorumlusu Muhammed Şah Merwan, PKK tarafından 5 gün önce kaçırıldı.

KYB’li yetkililerden alınan bilgiye göre, kaçırılan KYB’li isim, geçtiğimiz hafta sonu beraberinde başka bir kişiyle birlikte doğum yeri olan Kandil Dağı eteklerindeki Reji Keryan köyüne gitti. Merwan’ın PKK tarafından söz konusu köyde kaçırıldığı ifade edildi.

KYB yetkililerinin, Merwan’ın serbest bırakılması için PKK ile iletişime geçtiği, ancak şimdiye kadar serbest bırakılmadığı bildirildi.

Kandil dağı eteklerindeki köylere giden Kürdistanlı siyasetçiler daha önce de PKK tarafından kaçırılmıştı.

Söz konusu köylere, sivillerin gitmesi de büyük tehlike arz ediyor.