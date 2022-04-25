Politika

Gezi davasında karar: Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet

İş insani Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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türkiye Gezi Davası Osman Kavala Hapis cezası

HABER MERKEZİ

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde cuma günü görülmeye başlanan Gezi davasının karar duruşması bugün tamamlandı.

Mahkeme, 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası veren mahkeme, bu isimlerin tutuklanmasına hükmetti. 

Davada duruşma savcısı celse arasında mütalaasını açıklamış, mütalaada, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken, 6 sanığın ise "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 

 

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