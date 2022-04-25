DAİŞ, Germiyan’da bir çobanı kaçırdı

GERMİYAN (K24)

K24 muhabiri, DAİŞ’in Germiyan’da bir çobanı kaçırdığını bildirdi.

Germiyan’ın Davude bölgesindeki Doraci köyünde Servet Reşid isimli bir çobanı kaçırdığı ve kaçırılan kişinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

K24’e konuşan Germiyan güvenlik kaynakları, daha önce çok defa DAİŞ’in bulunduğu bölgelere yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunduklarını bildirdi.

Daha önce de DAİŞ aynı bölgede Ferhan Yasin isimli bir çobanı kaçırmış ve 25 bin dolar karşılığında serbest bırakmıştı.