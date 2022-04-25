Irak ordusundan Şengal’e ağır silah takviyesi

ERBİL (K24)

Irak ordusunun Şengal’e askeri güç ve ağır silah takviyesi yaptığı bildirildi.

K24’ün Iraklı bir güvenlik kaynağından edindiği bilgiye göre, Irak ordusu Şengal’e askeri güç ve ağır silah gönderdi.

Askeri takviyenin Şengal’de Irak ordusu ile PKK arasında yaşanan çatışmaların ardından gelmesi dikkat çekti.

Söz konusu kaynak, Irak’ın Şengal’i kontrol etme ve bölgenin Suriye sınırlarını kapatma planının olduğunu ifade etti.

Şengal’de yaşanan çatışmanın ardından Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdulemir Reşid Yarallah, Irak askeri İstihbarat yetkilisi Abdulemir el-Şemmeri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kasım Muhammed Şengal’e gitmişti.

Geçtiğimiz pazartesi günü Şengal’in Sinun nahiyesinde Irak ordusu ile PKK arasında çatışma çıkmıştı.