Rusya’dan nükleer savaş mesajı: Tehlike gerçek

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir röportajda, Rusya'nın başlangıç ​​pozisyonunda olduğu gibi nükleer savaşı kabul edilemez bulduğunu, diğer nükleer güçleri de bu konuda anlaşmaya ikna ettiğini söyledi.

Ancak, o zamandan beri durumun, böyle bir çatışmanın gerçek ve ciddi bir tehdidi ortaya çıkaracak kadar kötüleşmediğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz ocak ayında 'nükleer beşli' ülkelerinin nükleer savaşın kabul edilemezliği tezini bir kez daha doğruladığını hatırlatan Lavrov, “Bu bizim ilkesel pozisyonumuz. Ona dayanarak hareket ediyoruz. Ve şimdi sizin de saygın siyaset bilimcilere atıfta bulunarak söylediğiniz gibi, riskler gerçekten çok, çok önemli iken birilerinin onları yapay olarak şişirmesini hiç istemezdim, oysa bunu isteyen çok kişi var. Tehlike ciddi, tehlike gerçek, hafife alınmamalı” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Putin, nükleer silah kullanabilir mı?" sorusunu Zelenskiy, şöyle yanıtlamıştı:

"Modern dünyada nükleer silah ancak gerçeklikle bağlantı kaybedildiğinde kullanabileceğine inanıyorum. Rusya yönetimi gerçeklikle bağlantısını ve dengesini kaybetmezse nükleer silah kullanmaz. Ancak bu silahın kullanılması mümkün mü? Evet. Buna inanıyor muyum? Buna inanmak istemiyorum."