Yaşam

Mars’ta 94 dakikalık deprem tespit edildi

Mars’ta iki büyük deprem tespit edilirken, depremlerden birinin 94 dakika sürdüğü belirtildi.
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dünya Mars Deprem InSight iniş aracı

HABER MERKEZİ

Mars'ın en ilgi çekici özelliklerinden biri , Dünya'da yaşadıklarımızdan farklı olmayan depremlerin varlığı.

2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu “Mars depremlerini” InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyorlar.

Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit ettiler.

Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a.

Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü.

Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.

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