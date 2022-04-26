Spor

Juventus takibini sürdürdü

İtalya Serie A'da ilk 4 mücadelesi veren Juventus, yenik duruma düştüğü maçta Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.
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avrupa Juventus Sassuolo Serie A

HABER MERKEZİ

İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takım 38. dakikada Giacomo Raspadori'nin golüyle öne geçti.

45'te Paulo Dybala ile skor eşitleyen Juventus, 88'de Moise Kean'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Juventus'un 3. sıradaki Napoli'yle olan puan farkı 1'e düştü. 

Haftayı puansız kapatan Sassuolo, 46 puanla 10. basamakta kaldı. Yeşil-siyahlılar, bu yenilgiyle ligde son 4 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı.

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