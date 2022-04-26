Kripto para piyasalarında Twitter etkisi

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Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 3.6 artarak yeniden 2 trilyon dolara yaklaştı.

Saat 08.55 itibariyle Bitcoin (BTC) yüzde 3.9 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 40 bin 619 dolara çıktı.

Ethereum (ETH) ise yükselişiyle BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 5.2 artarak 3 bin 9 dolara geldi.

Ripple (XRP) cephesinde de yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 2.7 artarak 69 centin üzerine çıktı.

Dogecoin (DOGE) ise piyasalarda fırtına estirdi. DOGE'un fiyatı son 24 saatte yüzde 24.7 artarak 16 cente dayandı. DOGE piyasa hacmine göre en değerli 10 kripto paradan biri oldu.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması DOGE'u yükselten etmenlerden biri oldu. Twitter'ın yeni sahibi Musk, sıkı bir DOGE savunucusu.