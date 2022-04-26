Peşmerge’den uyarı: DAİŞ harekete geçti

ERBİL (K24)

DAİŞ son birkaç gün içinde Diyala, Ramadi ve Kerkük sınırlarında Haşdi Şabi ve Irak ordu güçlerine saldırılarını arttırdı. Saldırıların büyük çoğunluğunun gece düzenlenmesi dikkat çekiyor.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı; hava kuvvetleri, polis ve ordu birliklerinin katılımıyla 23 Nisan’da ülkenin batısında “Çelik İrade” Operasyonu’nun ikinci aşamasını başlattı.

K24’e konuşan Peşmerge Güçleri komutanlarından Bextiyar Muhammed, “DAİŞ, 2014 yılında işgal ettiği bölgelerin tamamında şu an küçük gruplarla harekete geçmiş durumda. Ara ara da Irak güçleri ve Haşdi Şabi’ye saldırılar düzenliyor” dedi.

DAİŞ’in harekete geçebilmesinin Irak’taki siyasi çıkmaz ve yeni hükümetin kurulamaması olduğunu belirten Muhammed, Irak ile Peşmerge Güçleri arasında da istihbarat hariç diğer konularda koordinasyonun zayıf olduğuna işaret etti.

Peşmerge Güçleri komutanlarından Cemal Heme Reşid ise DAİŞ’in Irak’ın bazı bölgeleri ile Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki hareketliliğine ilişkin, “Irak güçleri o bölgelerde gündüz cadde ve tepelerdeler, gece ise ortalıkta görünmüyorlar” diye konuştu.

Heme Reşid, Peşmerge Güçleri olarak nerede olursa olsun tüm bileşenleri ayrım gözetmeksizin koruduğunu vurguladı.