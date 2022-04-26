Politika

Almanya Ukrayna’ya ‘Gepard’ tipi uçaksavar tedarik edecek

Almanya’nın Ukrayna'ya "Gepard" tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edeceği bildirildi.
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dünya Almanya Ukrayna uçaksavar tank tedarik

HABER MERKEZİ

Alman basınında yer alan haberlerde hükümet, silah üretimi yapan Krauss-Maffei Wegmann'a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş Gepard (Çita) uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

Uçaksavarların ayrıca kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ramstein'daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı ifade edildi.

Başbakan Olaf Scholz Ukrayna'ya 2 milyar euro daha ek yardım verileceğini duyurmuştu. Bunun 1 milyon 400 bin euroluk kısmıyla Ukrayna'nın doğrudan piyasalardan silah satın alması, 400 milyon euronun da Ukrayna için ihtiyaç duyduğu silahı temin eden Avrupa Barış Fonu'na (EFP) aktarılması öngörülüyor.

Almanya daha önce de Ukrayna'ya silah yardımında bulunmuştu.

Ukrayna ise haftalardır tank, topçu bataryası, savaş uçakları, helikopterleri ve gemilerinin sayıldığı ağır silahlar verilmesi yönünde Almanya ve diğer ülkeler üzerindeki baskıyı yapmayı sürdürüyor.

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