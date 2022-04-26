Ukrayna: 22 bin 100 Rus askeri öldürüldü

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 22 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 184 uçak, 154 helikopter, 918 tank, 2 bin 2308 zırhlı araç, 416 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1643 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 205 insansız hava aracını da kaybetti.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus havacılık birimleri gece boyunca 500 Ukrayna askerini ortadan kaldırdı” açıklamasında bulundu.

Açıklamada savaşın başlamasından bu yana 141 uçak, 110 helikopter, 583 insansız hava aracı, 269 uçaksavar füze sistemi, 2576 tank ve başka zırhlı savaş aracı, 287 çoklu roketatar sistemi, 1111 top topçu sistemi, 2392 özel askeri aracın imha edildiği öne sürüldü.