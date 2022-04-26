Politika

ABD Savunma Bakanı: Ukrayna’nın savaşı kazanacağına inanıyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına inandığını belirterek müttefikler olarak, silah yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD ABD Lloyd Austin Ukrayna savaş Rusya

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nde, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Lloyd Austin, "Kiev'e yaptığım ziyaret Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yetenekleri kullanma biçimine olan hayranlığımı pekiştirdi. Buradaki herkes Ukrayna'nın kazanabileceğine açıkça inanıyor" dedi.

“UKRAYNA’NIN KAZANMAK İÇİN YARDIMIMIZA İHTİYACI VAR”

Austin, 40'ın üzerinde ülkenin savaş sürdükçe Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunun altını çizerek "Yapacak daha çok işimiz var. Ukrayna'nın kazanmak için yardımımıza ihtiyacı var. Savaş bittiğinde de yardımımıza ihtiyaçları olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li Bakan konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün buradaki herkesin, Ukrayna'nın kısa vadeli güvenlik gereksinimleri konusunda ortak ve şeffaf bir anlayışla ayrılmasını istiyorum. Rusya, bir adamın hırslarını tatmin etmek için bir savaş yürütüyor. Ukrayna ise demokrasisini, egemenliğini ve vatandaşlarını savunmak için bir zorunlu bir savaş veriyor ancak riskler Ukrayna'nın ve hatta Avrupa'nın ötesine geçiyor."

Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Görüşmesinin ardından Polonya’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, Zelenskiy’nin Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi kazanmaya kararlı olduğunu aktararak, "Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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