Politika

İngiltere: Ukrayna'nın Batı silahlarını kullanması meşru

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus askeri hedeflerine saldırmak için Batı silahlarını kullanmasının "tamamen meşru" olduğunu bildirdi.
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HABER MERKEZİ

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere ilişkin BBC Radio 4'e açıklamalarda bulundu.

Heappey, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bir yakıt deposunu hedef aldığına dair haberlerin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Soru şu ki silah sistemlerimizin Ukraynalılar tarafından meşru Rus askeri hedeflerine karşı kullanılması kabul edilebilir mi? Öncelikle, ilk etapta hedefleme kararını askeri teçhizatı üreten veya ihraç edenler değil, Ukraynalılar veriyor. İkincisi, lojistik ve tedarik hatlarını bozmak için rakiplerinizin derinliklerindeki hedeflerin peşinden gitmek tamamen meşru."

Ancak Bakan Heappey, Batı'nın "tamamen NATO girişimi" olmayan Ukrayna'ya silah bağışı konusunda çok dikkatli olduğunun altını çizdi.

Nükleer bir savaş olasılığının ise çok küçük olduğunu düşündüğünü belirten Heappey, hiç kimsenin çatışmaya böyle bir son vermek istemediğini kaydetti.

Heappey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kibri nedeniyle Ukrayna'da binlerce Rus askerinin daha öleceğini de sözlerine ekledi.

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