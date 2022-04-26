Başkan Barzani üst düzey Siyade Koalisyonu heyetiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ve parlamenter Ahmed Cuburi’den oluşan üst düzey heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ın siyasi durumu, siyasi süreç önündeki engeller ele alındı, yeni hükümetin kurulması konusu değerlendirildi.

Sünni Siyade Koalisyonu yeni cumhurbaşkanının seçimi ve hükümetin kurulması için Sadr Hareketi ve Kürdistan Demokrat Partisi’yle (KDP) üçlü ittifak oluşturmuştu.