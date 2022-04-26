MSB duyurdu: Roketatarlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 4’ü yaralandı

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon bölgesinde PKK’lilerin roketatar saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıda Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın yaşamını yitirdiği, dört askerin yaralandığı duyuruldu.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik karadan ve havadan “Pençe Kilit Operasyonu”nun başlatıldığını açıklamıştı.

ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komando ve bordo berelilerin karadan sızdığını söyleyen Akar, operasyonun planlanan şekilde devam ettiğini belirtmişti.