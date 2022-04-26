Türkiye’de kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

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Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sonrası kurulan Bilim Kurulu’nun son toplantısı gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları şöyle açıkladı:

“Bilim Kurulu, bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmama kararı almıştır.

Corona tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir.”