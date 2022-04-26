Guterres’ten Lavrov’a: Rusya'nın Ukrayna saldırısı BM tüzüğüne aykırı

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuşan Guterres, "BM'ye göre, Genel Kurul'un aldığı kararlar doğrultusunda Rusya'nın Ukrayna'yı saldırısı, toprak bütünlüğünü ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne aykırı" dedi.

Ukrayna'daki olası savaş suçlarının soruşturulması çağrısında bulunan Guterres, Kiev ve Moskova'yı savaştan kaçmaya çalışanlara insani koridorlar açmak için BM ile birlikte çalışmaya çağırdı.

Guterres, ayrıca BM'nin anlaşmazlığı çözmeye yönelik görüşmelere katılmasına izin verilmediği için üzgün olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna ile ilgili "şikayetleri" olduğunu anladığını, ancak bunları çözecek mekanizmaların BM Sözleşmesi ve Uluslararası Adalet Divanı olduğuna işaret eden Guterres, "Rusya Federasyonu topraklarında Ukrayna askerleri yok, ancak Ukrayna topraklarında Rus birlikleri var" ifadelerini kullandı.

LAVROV: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Ukrayna'daki sivil nüfusun tahliyesi konusunda BM ile "iş birliğine hazır" olduğu mesajı veren Lavrov ise "Ana hedefimiz sivil nüfusu korumak. Sivil nüfusun acısını hafifletmek için Birleşmiş Milletler'deki meslektaşlarımızla işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

ABD ve Batı'nın Ukrayna'daki mevcut durumda "sınırsız NATO genişlemesi arayışı" içinde olduğunu söyleyen Lavrov, Washington ve müttefiklerinin "tek taraflı bir dünya düzeni" kurmaya çalıştıklarını savundu.

Gutterres'in Rusya ziyaretinin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.