Kürdistan Anti-Terör: PKK’nin tehlikeli planı çökertildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti-Terör’den yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi güvenlik kurumlarının, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik tehlikeli bir planını çökerttiği kaydedildi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nin vatandaşların güvenlik ve istikrarı için sürekli çabaları kapsamında, Güvenlik Konseyi güçlerinin Duhok’ta 1 ton PETN tipi patlayıcı, 10 adet Konkurs anti-tank füzesi, 23 kamikaze İHA motoru, 375 adet Kaleşnikof şarjörü ve 1200 adet gaz maskesi ele geçirdiği ifade edildi.

Zanlı Yunus Ahmed Kasım Süleyman’la yapılan sorgulama sonucunda söz konusu patlayıcı ve silahların Rodi Hüseyin isimli YPG yöneticisi tarafından Süleyman’a ulaştırıldığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Söz konusu patlayıcı ve silahların PKK mensuplarına ulaştırılarak, Kürdistan Bölgesi’nde kullanılmasının planlandığı bildirildi.