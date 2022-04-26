İngiliz başkonsolos: Kürdistan Bölgesi heyetinin İngiltere ziyareti başarılıydı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere ziyaretinde çok önemli konuların konuşulduğunu ve bunun Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geleceğini ilgilendirdiğini belirtti.

İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin her zaman yakın, tarihi ve derin olduğunu kaydeden Hunt, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer yetkililerle yapılan görüşmelerin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Hunt, Kürdistan Bölgesi’yle ticaret, güvenlik ve diğer alanlarda çok iş yapmak istediklerini vurgulayarak, ikili ilişkilerin gelecekte daha da yakın olacağını ifade etti.

Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi konusuna da değinen Hunt, yakında Peşmerge Bakanlığı ile birlikte Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi için çalışacaklarını bildirdi.

Peşmerge’nin İngiltere’nin yakın müttefiki olduğunu kaydeden Hunt, Peşmerge’yi daha da güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, geçtiğimiz hafta Londra’yı ziyaret ederek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yanı sıra İngiltere’nin eski başbakanları ve bakanlarla bir araya gelmişti.