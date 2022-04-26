Politika

Şaxewan Abdullah, Kazimi ile Kerkük’ü görüştü

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile Kerkük'ün durumunu görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Şaxewan Abdullah Mustafa Kazimi Kerkük

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüşmesinde Kerkük ve Kürdistan Bölgesi’yle ilgili bazı konularda görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Abdullah, görüşmede, Irak’ın siyasi ve güvenlik durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ve Irak Parlamentosu ile Irak hükümeti arasındaki koordinasyonu ele aldıklarını ifade etti.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Kazimi ile Kürdistan Bölgesi’nin Irak bütçesindeki payı, Kerkük’ün idari, siyasi ve güvenlik durumu, Kerküklü çiftçilere yapılacak ödeme ve gıda güvenliği yasası gibi konuları görüştükleri bildirdi.

Abdullah, görüşmede, söz konusu hususlarda görüş birliğine vardıklarını ve somut adımların atılmasına başlanmasını vurguladıklarını aktardı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv