Şaxewan Abdullah, Kazimi ile Kerkük’ü görüştü

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüşmesinde Kerkük ve Kürdistan Bölgesi’yle ilgili bazı konularda görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Abdullah, görüşmede, Irak’ın siyasi ve güvenlik durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ve Irak Parlamentosu ile Irak hükümeti arasındaki koordinasyonu ele aldıklarını ifade etti.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Kazimi ile Kürdistan Bölgesi’nin Irak bütçesindeki payı, Kerkük’ün idari, siyasi ve güvenlik durumu, Kerküklü çiftçilere yapılacak ödeme ve gıda güvenliği yasası gibi konuları görüştükleri bildirdi.

Abdullah, görüşmede, söz konusu hususlarda görüş birliğine vardıklarını ve somut adımların atılmasına başlanmasını vurguladıklarını aktardı.