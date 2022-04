Ukraynalı askerler Rusya’nın olası bir saldırısına karşı hazırlık yapıyor

Azad Altun KIEV (K24)

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı Irpin şehrine, Rusların çekilmesiyle ufak çaplı dönüşler sağlansa da savaşın gölgesi henüz tamamen yitmiş değil. Bu sebeple Ukraynalı askerler bir yandan geri dönenlerin güvenliğini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürürken diğer yandan her an başlayabilecek yeni bir saldırı dalgasına karşı şehirdeki güvenlik önlemlerini arttırıyor.

Ukraynalı askerler her ne kadar basına karşı biraz mesafeli dursa da K24’ün şehrin mevcut durumunu ve olası bir saldırıya karşı yaptıkları hummalı çalışmaları görüntülemesine izin verdi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın üzerinden iki aşkın bir süre geçti. Rus yetkililer her fırsatta yaptıkları yeni açıklamalarda Mariupol şehrinin kontrolünü tamamıyla sağladıklarında yeniden Kiev’e yöneleceklerini vurguluyor. Şu ana kadar her iki tarafın aktardığı veriler ışığında yaklaşık 40 bin kişinin savaş süresince hayatını kaybettiği ve onlarca yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı belirtiliyor. Ukraynalı gönüllü asker Oleksander, Rusya’nın şu süreçte yeni hazırlıklar yaptığını ve her an Kiev’e yönelik yeni bir saldırı başlatabileceğini belirtiyor. Oleksander, bu ihtimalin çok ciddi olduğunu bu sebeple de Irpin gibi Kiev sınırındaki şehirlerin güvenlik önlemlerinin olabildiğince güçlendirmeye çalıştıklarını aktardı:

“Ben Ukrayna ordusunda görev alan gönüllü bir askerim. Yeni bir savunma hattı oluşturmak için buraya geldik. Siz de az çok Irpin şehrinin işgalciler tarafından ne hale getirildiğini görmüşsünüzdür. Maalesef Rusya’nın Kiev ve çevresine karşı yeni bir saldırı yapması ciddi bir ihtimal. Bu yüzden biz de olası bir saldırıya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu civarda yaklaşık 2 bine yakın bina bombalanmış. Savaş bitince arzu ederiz ki Avrupa ülkeleri ve dünyadaki diğer tüm ülkeler bunu bir borç ve sorumluluk bilip şehirlerimizin yeniden inşası için yardım eli uzatsınlar ki bu şehirlerde yeniden iyi insanlar yetişebilsin.”

Vitaliy isimli asker de bir yandan Ukrayna ordusu için güç ve başarı dileklerinde bulunurken diğer yandan dünyadaki diğer ülkelerin bu savaşa seyirci kalmamaları gerektiğini ve Ukrayna’ya yardım etmeleri gerektiğini belirtiyor:

“Doğrusu söyleyebilecek çok sözüm yok. Ben tüm Ukrayna askerleri için sağlık ve kuvvet diliyorum. Bu zor günlerimizde dünya kamuoyunun bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyorum ve buradan bütün dünya ülkelerine seslenmek istiyorum; lütfen Ukrayna’nın yanında saf alın ve yardım edin. Yaşasın Ukrayna!”

Savaştan önce 62 bin nüfuslu Irpin’de savaş sonrasında nüfus 5 bine kadar düştü. Yaralıların yanı sıra binlerce kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Şimdi de Rusya’nın çekilmesinden sonra geri dönenler bir yandan ölülerini gömmeye çalışırken diğer yandan her an başlayabilecek yeni bir çatışmanın gölgesinde çaresiz bir bekleyiş içerisindeler. Askerler ise bir elleri tetikte bir elleri yıkıntıları toplamaya çalışırken, şehirlerin yeniden inşası ve yeni saldırı ihtimallerine karşı dünyadan yardım bekliyor.